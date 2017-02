Paay wil rechtszaak achter gesloten deuren

Oostvogel en Patricia Paay hebben al langer een zakelijk conflict. De diva gaf de textielondernemer toestemming om haar naam te gebruiken voor een pantylijn. Hij stelt al gebroken te hebben met Paay die echter toch geld wil zien.



De zaak is nog meer beladen, omdat zij vorige week bij de talkshow Jinek haar vermoedens uitte dat Oostvogel die in Lijnden twee huizen verder woont, iets te maken zou hebben met de verspreiding van de tape. Ze heeft haar verhaal aan de politie verteld, maar Oostvogel benadrukt dat ‘de politie bij hem niet aan de deur is geweest’. Hij is woest over de verdenkingen. ,,Ik heb er niets mee te maken”.



De rechtbank in Amsterdam beslist waarschijnlijk maandag voor de zitting of de zaak achter gesloten deuren dient.