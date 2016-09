Paffende Everon wordt grijs en Sabia poseert met vriend

Nieuwe liefde voor Sabia?

Radiomaker Gijs Staverman heeft niemand minder dan Sabia Boulahrouz ontmoet. Natuurlijk was er tijd voor een selfie met de naar verluidt nog steeds alleenstaande ex van Rafael van der Vaart. ,,Zo komen de verhalen de wereld in'', schertst Gijs. Sabia doet momenteel mee aan de Duitse versie van Dance Dance Dance waar ze vorige week van de jury de laagste punten ooit kreeg.

Everon poseert met peuk

GTST-acteur Everon Jackson Hooi (34) en zijn vriend Jozua zijn gisteren een dagje strand gaan doen in Katwijk aan Zee. Het licht was er perfect voor een fijn kiekje, maar zijn volgers op Instagram vragen zich ernstig af waarom Everon met een peuk poseert. Weer anderen merken op dat Hooi al behoorlijk grijs begint te worden. Althans: zijn baardje.

Yo's babyshower

Tijdens haar eigen zwangerschap vorig jaar werd Yolanthe Sneijder - in oktober bevallen van zoontje Xess Xava - zo ongeveer bedolven onder de aandacht en cadeautjes van een wagonlading familie en vrienden. Dus nu een goede vriendin van haar zwanger is, is het de beurt aan Wesleys echtgenote om de boel een goed te verwennen. De brunette was vandaag op een babyshower. Wat de aanstaande moeder van haar kreeg in niet bekend. Wel dat er een jongetje op komst is.

Daar is Amanda ook weer

Amanda Balk, de inmiddels getrouwde ex-vriendin van dj Afrojack en de moeder van hun dochtertje, leeft tegenwoordig een leven biuten de spotlights. Maar op sociale media laat de voormalige Gouden Kooi-vamp nog wel eens van zich horen. Balk showde vandaag wat ze allemaal kan moet poederkwastjes.

Josje in fashionwalhalla Parijs

Josje Huisman heeft recent een boek met slimme fashiontips op de markt geslingerd en kennelijk is de voormalige K3-zangeres alweer inspiratie aan het opdoen voor deel twee. De blondine is, mogelijk voor dat doel, neergestreken in modewalhalla Parijs. De foto die ze van haar bezoek op Instagram zette wordt door haar volgers beoordeeld als supermooi.

Baby Oscar Aerts pakt terrasje

Ex-soapie Oscar Aerts en zijn levenspartner Jessica werden 10 dagen geleden ouders van zoontje Eli Benja en met het mooie nazomerweer nemen ze de pasgeboren baby natuurlijk mee naar een terrasje. Oscar fototgrafeerde daar de kleine Eli die heerlijk ligt te slapen op de schoot van zijn moeder.

Ruben is duizelig

Cabaretier-acteur Ruben van der Meer houdt wel van een geintje. Hij filmde zichzelf vandaag ronddraaiend en werd een tikkeltje duizelig. ,,Dizzy'', aldus Ruben.

Daphne keert terug naar roots

Daphne Deckers (47) haalde vandaag mooie herinneringen op in het piepkleine Gelderse dorp Persingen waar ze een deel van haar jeugdjaren doorbracht. Volgens Daphne, die poseert bij de boerderij waar ze woonde, is Persingen het kleinste dorp van Nederland. En ze voelde zich een tikkeltje melancholisch toen ze er weer was.

Cristiano als gelegenheidsclown

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo is zo ijdel als wat, maar er zijn momenten dat zijn uiterlijk hem geen bal interesseert. Tijdens een voetbalevenement zette hij vandaag zonder mopperen een idiote pruik en bril op.

Arie 'aan de haal' met Duitse toeristen

Arie Boomsma, zijn vrouw Romy en hun dochtertje Bobby Jo maken Berlijn onveilig. ,,Beetje toeristen aan het photobomben'', aldus Arie. Maar op het kiekje met dat onderschrift zijn geen Duitsers te zien.

