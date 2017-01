'Theo en Jolanda beginnen een pannenkoekenbar in Gambia,' stond in de gids. Ja sorry, dan kunnen op RTL 4 de liveshows van The Voice of Holland beginnen, maar dan kies ik natuurlijk Ik Vertrek. Want: een pannenkoekenbar. In Gambia. Hoe groot is de kans dat dát een succes wordt? Ik kan hier wel mooi weer gaan spelen, maar de grootste charme van dit programma is en blijft dat mensen zich compleet ondoordacht in een emigratieavontuur storten. Om vervolgens overvallen te worden door problemen die de kijker thuis met zijn ogen dicht ziet aankomen.



Helaas moet je de echte stuntels met een lampje zoeken, na dik elf jaar. Wie nu emigreert, heeft zelf ook al honderd keer gekeken (en gelachen) om Ik Vertrek en weet dus precies welke valkuilen omzeild dienen te worden. Maar zo af en toe zit er nog een pareltje tussen. Zoals de ietwat wereldvreemde Sjaak en Irma, die vorig seizoen in Hongarije op alle fronten werden opgelicht. En nu dus Theo en Jolanda. Dacht ik.



Maar toen verschenen Theo en Jolanda in beeld. Twee hardwerkende, hartveroverende mensen. Hij gaf leiding in de sociale werkplaats in Lelystad en ging zo verschrikkelijk leuk met de mensen daar om. Zij was financieel adviseur op een zolderkamer die hunkerde naar meer buitenleven. Allebei gek op Gambia, waar tenminste nog een wij-gevoel heerst. Op de bank kromp ik ineen. Die mensen waren veel te lief voor alle ellende die ze zich op de hals gingen halen. En toen bleek ook nog Jolanda's moeder ziek te zijn. Dat leek mij een mooi excuus om het hele avontuur af te blazen. Dan zou het wel de saaiste Ik Vertrek ooit zijn, maar vooruit, dat vergaf ik de makers voor een keer.



Maar nee, ze gingen toch. Naar een Gambiaans pijpenlaatje aan de kust dat droop van het vet, waar de muizen dood in de hoek lagen en waar ze bij de groothandel niet eens bloem verkochten. Lekker handig voor een pannenkoekenbar.



Maar wie schetst mijn verbazing: het kustplaatsje in Gambia is een populaire winterbestemming voor Nederlanders. Bij de opening zat het terras zowaar vol. Er waren natuurlijk strubbelingen door de verkoop van het huis in Nederland en de communicatie met het Afrikaanse personeel, maar uiteindelijk ging dat tentje redelijk draaien. En Theo en Jolanda zagen er best gelukkig uit, ondanks dat ze knoerthard moesten werken en de zieke moeder vreselijk misten. En ik? Ik was zó blij voor hen. Ik Vertrek blijft verrassen, ook na zoveel seizoenen.



