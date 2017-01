Paris Jackson is sprekend Madonna bij pikante shoot

Vooral Paris' rode lippen en blonde getoupeerde lokken doen denken aan Madonna's Marilyn Monroe-achtige looks uit de jaren negentig. In die periode had de Queen of Pop naar verluidt overigens een kortstondige relatie met de King of Pop.



Paris, gehuld in onder meer een gestreepte trui en een witte rok, had het duidelijk naar haar zin bij de fotosessie. Ze wapperde speels met Amerikaanse en Franse vlaggetjes terwijl ze zich liet kussen door een mannelijke collega. De rebelse Amerikaanse, die gek is op piercings, greep de shoot aan om de nieuwe exemplaren in haar tepels te showen. Ze droeg eveneens haar kenmerkende neusring.



De kiekjes zijn vermoedelijk bedoeld voor het prestigieuze merk Chanel, schrijven buitenlandse media. Het Franse modehuis staat erom bekend graag te werken met jong talent. Zo waren eerder Lily-Rose Depp en Willow Smith, kids van acteurs Johnny Depp en Will Smith, in campagnes te zien.