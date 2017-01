Paris Jackson verbaasd na cancellen show over vader

Ratelband dient aanklacht in na belediging in RTL Boulevard

16:47 Emile Ratelband heeft het helemaal gehad met RTL Boulevard na de uitlatingen van John van den Heuvel in het programma. In een item over No Surrender kwamen twee foto's van de positiviteitsgoeroe samen met leden van die motorclub in beeld. Daarop stelde Van den Heuvel dat Ratelband 'zelfs zijn eigen moeder daar nog voor een gangbang naar binnen zou duwen voor aandacht'.