Paris Jackson verhuist met vriend naar huis Michael

De achttienjarige 'dochter van' heeft inmiddels zes maanden een relatie met ex-pizzabezorger Snoddy (26). ,,Snoddy heeft inmiddels ontslag genomen bij de pizzaria en is met Paris verhuisd naar het huis waar Michael Jackson is opgegroeid'', vertelt een ingewijde aan de Amerikaanse website Page Six. ,,Sindsdien hangen ze het gelukkige gezinnetje uit.''



Bronnen fluisteren dat de twee zelfs stiekem getrouwd zouden zijn, maar dat heeft geen van beiden ooit bevestigd, meldt de Amerikaanse website Page Six. Paris en Snoddy hebben al - min of meer - gezinsuitbreiding; onlangs adopteerden ze hondje Koa.



Het huis in Encino, Californië is ten tijde van de hoogtijdagen van The Jackson Five door opa Joe Jackson aangeschaft en alle leden van de familie hebben op gegeven moment wel in het huis gewoond. Michael woonde er tot 1988, daarna kocht hij zijn befaamde Neverland Ranch.



Jackson zou zijn wereldberoemde Moonwalk in het huis hebben ontwikkeld en monsterhits 'Billy Jean' en 'Beat it' werden in de studio van het huis opgenomen.