Patricia Paay: Ik ben kapot, dit is het werk van een zieke geest

Paay noemt haar leven een nachtmerrie sinds een pikante video waarin zij plasseks heeft met een onbekende man in een badkamer, uitlekte. Door bij Jinek aan te schuiven, wil ze laten zien wat het met haar doet. Ze is zichtbaar geëmotioneerd. ,,Dit is met recht het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben al 50 jaar te zien op tv en na de verspreiding denk ik: In één klap is alles weg. Zo ga ik nu de geschiedenis in.''