Patricia toonde zich mens

Daar was ze dan eindelijk, Patricia Paay. Na dagen van stilzwijgen, schoof ze dinsdag aan bij Jinek. ,,Om te laten zien wat zoiets teweegbrengt,'' verklaarde ze.



De keuze voor Eva boven Humberto snap ik wel. Van vrouw tot vrouw in een studio praat net wat makkelijker dan met een man in een openbare hotellobby, helemaal als de gesprekspartner door haar eigen liefdesleven weet hoe het voelt als het hele land een mening over je heeft. Het is niks nieuws, een ster die na een faux-pas in een talkshow boete doet. Denk aan Hugh Grant die op de top van zijn roem betrapt was met een prostituee, Lance Armstrong op de bank bij Oprah en al die andere dopingzondaren die schoon schip maakten voor een televisiecamera. Al is er één belangrijk verschil: zij hadden allemaal iets strafbaars gedaan. La Paay daarentegen is slachtoffer.



Daarom vond ik het zo sneu dat ze de eerste helft van de uitzending als een geslagen hond op een achterafbankje in de studio wachtte tot ze aan de beurt was. Waarom zat ze niet gewoon vanaf het begin aan tafel? Was dat op eigen verzoek, omdat ze geen zin had om mee te lachen om een stel maffe YouTube-filmpjes? Wilde Eva haar andere gast, SGP-voorman Kees van der Staaij, niet in verlegenheid brengen door in zijn bijzijn over plasseks te beginnen? Zich zo muurbloemig opstellen, dat is toch niks voor de artieste die zelfs Theo Maassen manmoedig weerwoord bood, na zijn lompe, beledigende aanval op haar Playboy-shoot?



Maar als het gesprek één ding duidelijk maakte, is dat er van haar gebruikelijke branie momenteel weinig over is. Begrijp me goed, ik vind het bereknap dat ze er zat, op en top verzorgd als altijd, en ruiterlijk toegaf dat het niet slim was om zo'n filmpje te maken. Maar er zat ook duidelijk een aangeslagen vrouw, die niet weet wat haar overkomt, dood wilde, niet meer naar buiten durft vanwege de blikken, bang is in haar eigen huis en haar carrière abrupt afgebroken ziet. ,,Vijftig jaar artiest en dan zo de geschiedenisboeken in.''



Bij de omhelzing van Eva aan het einde van het gesprek kwamen de tranen.



Ze heeft voor een deel gelijk, vrees ik. Dat Patricia Paay een fantastische zangeres is, zijn we massaal vergeten. Maar dinsdag bij Jinek toonde Patricia zich mens. En ik denk dat dat het beste was wat ze in deze situatie kon doen.



