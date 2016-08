Patty Brard haalt uit: Ajouad, jij wilde zelf terug naar Marokko

Shownieuws-presentatrice Patty werd vanochtend op het Spaanse eiland wakker met het nieuws dat Ajouad de uitspraak 'Rot op naar je eigen land, ga terug naar Marokko. Wanneer pak je het vliegtuig?' als pijnlijk ervaart. ,,Zij ging buiten haar boekje. Ik niet'', zegt hij in De Volkskrant.



Publiciteitsmachine

'Kul van zo'n manneke', stelt Patty nu op haar facebookpagina. ,,De krant bellen met een totaal uit zijn verband gerukte uitspraak van mij , om zo de pers te proberen te halen ter promotie van je nieuwe programmaatje! Jij wilde zelf terug naar Marokko, waarop je, na mij beledigd te hebben, van mij de logische vraag kreeg of je dan nu niet vast kon gaan. Maar veel succes met je publiciteitsmachine, ik draai me nog lekker even om in het zonnetje! Het ga je goed!''



En op Twitter schrijft ze: ,,Ajouad krijgt een nieuw programmaatje en probeert weken na dato de pers met een uitspraak van mij publiciteit te halen. He jij wilde terug! Stoer hoor, lekker publiciteit halen voor je nieuwe programmaatje en de boel uit zijn verband trekken. Stoer hoor! Bedenk voortaan eerst wat je zelf zegt Ajouad en stop dan met wijzen. Bovendien kom ik zelf ook niet uit Alkmaar he...''



Bitterbal

Na de bewuste Ranking the Stars-uitzending op 14 augustus zou de spanning niet zo hoog zijn opgelopen als nu. Volgens panellid Richard Groenendijk, die overigens stelt dat hij zich niet kan voorstellen dat Patty de 'rot op'-uitspraak heeft gedaan, was er geen sprake van ruzie tussen de twee.



,,We hebben nog een drankje gedaan en een bitterballetje gegeten'', aldus Richard tegen het AD. ,,Nou ja, Ajouad dan niet want die had avonddienst. Maar de sfeer was prima. En mocht Patty het echt hebben geroepen, dan kwam het gewoon ongemakkelijk haar bek uit.''