Patty Brard is 'adoptie-oma' Xess Xava

Interview Anita Meyer: Ik wil 's avonds gewoon lekker thuis eten

9:32 Anita Meyer (62) staat weer vol in de schijnwerpers door haar optredens in de tv-hit Beste Zangers. De Rotterdamse is verguld met alle aandacht, maar blijft bescheiden. Die nuchterheid is ook een van de redenen waarom een internationale carrière nooit van de grond kwam.