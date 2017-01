Paul de Leeuw weet WIDM-kijkers niet te verleiden

De show van De Leeuw, die moet concurreren met het gelijktijdig op RTL4 uitgezonden All You Need Is Love van Robert ten Brink, zakt steeds verder weg in de kijkcijferlijst van de zaterdagavond. Die wordt deze week wederom aangevoerd door Wie is de Mol?, dat bijna 2,4 miljoen kijkers trok.



Het aansluitende Moltalk, dat vanwege Wie steelt mijn show? dit seizoen is verhuist naar NPO3, trok met 853.000 meer kijkers dan Paul de Leeuw. #moltalk is vanochtend trending topic op Twitter. Overigens zat de zanger zelf ook aan de buis gekluisterd voor Wie is de Mol.



All You Need Is Love staat met bijna 1,5 miljoen kijkers op de derde plek. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok ruim 2 miljoen mensen en bezet daarmee plek 2.



Top 5

1. WIE IS DE MOL NPO1 2.366.000

2. JOURNAAL 20 UUR NPO1 2.058.000

3. ALL YOU NEED IS LOVE RTL4 1.476.000

4. WEET IK VEEL RTL4 1.474.000

5. KASSA NPO1 1.460.000