Paul de Leeuw wil door met Lekker Laat!

Een kritische column in deze krant (‘Het gaat van de hak op de tak op een ergerniswekkende manier’) viel niet helemaal goed. ,,Kritiek hebben mag natuurlijk, maar dit kwam al in de eerste week van het programma. Geef ons ook een beetje de tijd om dit experiment te laten ademen’’, zegt De Leeuw. ,,Ik vind het overigens ook wel fijn om een beetje zwart-wit te zijn: óf je vindt het geweldig of je vindt er geen reet aan. Feit is wel dat het programma is omarmd.’’



Dat baseert de VARA-icoon op de kijkcijfers, die na een sterke start (de eerste twee dagen trok het programma gemiddeld 618.000 kijkers) uitkwamen op een gemiddelde van 465.000 kijkers per aflevering. Lang niet zo veel als Eva Jinek met haar talkshow trekt, maar voor De Leeuw een bevestiging van het bestaansrecht van zijn programma, dat zich ook in week vier nog steeds ontwikkelt.



,,Georganiseerde chaos, daar ben ik goed in. Al wist ik een enkele keer ook even niet in wat voor programma ik zat’’, lacht De Leeuw. ,,Kijkers vinden dat toch ook weer erg leuk. Gaandeweg werd ik er beter in. Ik kreeg er meer controle over en werd geconcentreerder. Het was een geweldige maand en dat gaan we straks vieren. Jammer dat het stopt!’’



Tv-directeur Frans Klein van de NPO vroeg de presentator onlangs of hij er nog eens twee weken aan vast wilde plakken. ,,Ik heb alleen al een vakantie naar New York gepland staan. Mijn man zei nog: dan boeken we dat toch om? Maar ik vind het ook wel even goed zo. Het is een enorme eer dat Frans Klein dit heeft aangeboden. Ik wil wel héél graag dat het terugkomt.’’ Dit jaar staat onder meer een reeks theatervoorstellingen en een nieuw seizoen van De Kwis op de agenda. ,,Mócht Lekker Laat! doorgaan, dan zal dat pas ergens in maart volgend jaar zijn.’’