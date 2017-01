Paul Verhoeven: Leuk om eindelijk een keer iets te krijgen

Paul Verhoeven moet even uitzinnig als confuus zijn na de vannacht gewonnen Golden Globe Award. Niet alleen werd zijn Franstalige Elle de ‘beste niet Engelstalige film’ in plaats van de Duitse favoriet Toni Erdmann. Even verrassend is dat de vaak verguisde Verhoeven überhaupt een prijs van dit kaliber, naast de Oscar en de Gouden Palm de meest prestigieuze ter wereld, binnenharkte.

Logo Volledig scherm Actrice Isabelle Huppert viel ook in de prijzen voor haar rol in Elle. Naast haar regisseur Paul Verhoeven. © AFP ,,Hoeveel keren ik in mijn leven al niet ben afgeserveerd, zowel hier als in Holland’’, riep de 78-jarige regisseur na afloop van de uitreiking tegen de in Los Angeles aanwezige filmjournalist René Mioch. ,,Het is dan heel leuk om eindelijk eens een keer iets te krijgen.’’ En nog bescheiden: ,,Dit leek me gewoon leuk om te maken. Als tussendoortje. En om mijn Frans bij te spijkeren.’’



Er was gelukkig geen feelgoodfilm voor nodig. Elle, over een vrouw die op nogal onconventionele wijze omgaat met een gewelddadige verkrachting, is inhoudelijk even gewaagd als Verhoevens eerdere werken. De regisseur was wel wat gewend, maar ook met Elle zette hij zich schrap voor wederom bakken kritiek. Niet voor niets mislukte zijn poging om het drama in de Verenigde Staten te maken. Naar eigen zeggen zouden actrices als Nicole Kidman het script nog net niet woest in de prullenbak hebben gesmeten. ‘Te vrouwonvriendelijk.’

Strippers

Misschien hielp het dat er ditmaal geen strippers (Showgirls), uit de kluiten gewassen ruimteinsecten (Starship Troopers) of politierobots (Robocop) in voorkwamen. En dat de Franse acteergrootheid Isabelle Huppert wél toehapte. Verhoeven schrijft het succes dan ook vooral aan haar toe. En prompt pakte ook zijn hoofdrolspeelster vannacht een Globe, die voor de beste actrice.

Voor een beroemd filmmaker als Verhoeven was zijn prijzenkast nog akelig leeg. Turks Fruit (1973) scoorde nog een Oscarnominatie en voor zijn Nederlandse comeback Zwartboek (2006) was de regisseur nog in de running voor een Gouden Palm en een Gouden Leeuw. Maar de bekendste Award die hij ooit daadwerkelijk won, was een Razzie voor de ‘slechtste film’ van 1995: het oorspronkelijk bijna unaniem neergesabelde Showgirls.

Thema’s als seks en geweld brachten de in Amsterdam geboren cineast in de jaren ’80 en begin jaren ’90 nog veel faam in de VS. Zijn Engelstalige debuut Flesh and Blood uit 1985 (met Rutger Hauer) werd gezien als een doorbraak. Robocop, Total Recall (met Arnold Schwarzenegger) en Basic Instinct (met Sharon Stone) kregen toentertijd soms zuinige recensies, maar waren grote hits in de bioscoop. Met Showgirls, Starship Troopers (1997) en Hollow Man (2000) ging het mis.

In het slop

Van een afstand leek zijn carrière steeds verder in het slop te raken. Toch werd Verhoeven nooit helemaal afgeschreven. Afgekraakt of niet, zijn films waren altijd nog goed voor minstens een cultstatus. De sciencefiction oorlogsfilm Starship Troopers wordt inmiddels beschouwd als een intelligente meditatie op fascisme en zelfs Showgirls kreeg in de loop der jaren steeds meer fans die in de film een compromisloze satire op het vulgaire stripperswereldje zien.

Een ‘revanche’ hing dus misschien wel in de lucht. Een Oscar voor Elle gaat alleen niet meer gebeuren. De film wist niet door te stoten tot een shortlist met titels die straks kans maken op een nominatie. Isabelle Huppert is nog wel in de race.

Toekomst

En nu? Verhoeven zou momenteel vooral bezig zijn met scripts die de Franse producent van Elle hem toeschuift, maar een Golden Globe opent wellicht weer deuren voor projecten die eerder werden stilgelegd. Verhoeven sprak meermaals over een verfilming van Louis Couperus’ roman De Stille Kracht bijvoorbeeld. Maar ook over een groots opgezet spektakelstuk over de kruistochten (met scenarist Gerard Soeteman).

Of zijn oude plannen voor een Jezus-film (Verhoeven schreef er uiteindelijk een - uiteraard omstreden - boek over) weer uit de kast worden getrokken? Op de vraag tijdens een Elle-persconferentie in Cannes vorig jaar of die wens nog steeds levend is, antwoordde de regisseur: ,,Jesus…? Il est mort (hij is dood). And he’s not coming back.’’

