Peperdure Lamborghini van Chris Brown gecrasht

Op een foto die van het incident zijn gemaakt, is de zwaarbeschadigde auto te zien. Zowel van de voor- als achterkant van de Lamborghini is weinig over. Wonderwel zijn de bestuurder en bijrijder er goed vanaf gekomen. Volgens een ooggetuige hadden zij slechts lichte verwondingen en hebben ze de plek van het ongeluk verlaten in een Mercedes Maybach en een Rolls Royce.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren met de peperdure wagen van Brown is niet helemaal duidelijk. Volgens de ooggetuige is de bestuurder de macht over het stuur verloren, tegen een lichtpaal is aangebotst en vervolgens tegen de muur aan de zijkant van de weg tot stilstand is gekomen.