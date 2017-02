Peter Strykes: Ik werk aan een hele mooie terugkeer

Dinershows

Een terugkeer bij LA The Voices is voorlopig niet aan de orde. ,,Op dit moment ligt de prioriteit bij mijzelf. Dat begrijpen de jongens volkomen. Ze staan nu met Brooklyn Nights tijdens de dinershows in Aalsmeer, met een vervanger van mij", aldus Peter. ,,Met de groep wil ik pas weer gaan optreden, als ik weer helemaal honderd procent of meer ben. Eerder ga ik het niet doen."



Van Peters beroemde kapsel is door de zware behandelingen niet veel overgebleven. ,,Ik heb nog wel wát op mijn hoofd zitten, maar het is niet wat ik gewend ben. Zeker na de eerste chemo had ik dagen dat ik er versteld van stond hoeveel er van je hoofd kan komen. Als je het boeltje op je hoofd ziet denk je, dat is niet zo veel. Ik kan je verklappen, er is wel een half boodschappentasje afgegaan. Dat was wel een confronterend moment."