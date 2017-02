Pieter Derks is een prachtige twijfelkont

Een Joodse naam opbiechten aan een friturende moslim? Ligt dat niet al te gevoelig? De cabaretier speelt in zijn nieuwe voorstelling Spot mooi met de gure tijdgeest ('Ik maak grapjes, lijkt me handig om dat erbij te zeggen') en de dagelijkse dilemma's waar hij tegenaan loopt. Of, beter: botst, want Derks is een onhandig type.



Thuis leidt de vervanging van het reservoir met koffiedrab tot helse taferelen, een auto die opvallend lang voor zijn deur geparkeerd staat maakt in hem, glurend door de gordijnen, de paranoïde burgerman los. Weerbarstig Vooropgesteld: in theorie zit het met de kleinkunstenaar wel snor. Hij kiest de nuance, stroomt over van begrip en is beslist 'niet de man die zijn eigen woede heilig verklaart'.



Maar buiten kan het lelijk stormen en blijkt de praktijk tamelijk weerbarstig, zoals hij in een ontroerend liedje voor zijn zoon zingt. Pieter Derks (32) is vader, maar hij oogt nog altijd als een eerstejaars natuurkundestudent. Juist die optische onschuld gebruikt hij in Spot om in een aantal gaaf uitgesponnen conferences hard uit te halen. Met een glimlach, soms met satanisch gebulder. Naar zorgverzekeraars en datingsites voor de hoger opgeleide mens, naar spindoctors in de politiek en Mark Rutte ('De grootmoefti van de schijnbewering') en, in een hilarische scene, het voedselmodernisme, waarin hij als thuiskok de strijd aanbindt met de vermaledijde gluten.



Het siert Pieter Derks dat hij het publiek deelgenoot maakt van de twijfelkont die hij is. In Spot houdt hij de zaal een onontkoombare spiegel voor: de aanblik blijft nog lang op het netvlies hangen. En dat nu is juist de taak van cabaret.



Gezien: 17-2, Kleine Komedie.