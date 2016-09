Pitch Perfect-acteurs trouwen op het strand

Camp en Astin leerden elkaar kennen op de set van Pitch Perfect, waarin ze te zien zijn als Aubrey Posen en Jesse Swanson. In eerste instantie waren ze alleen vrienden maar dat groeide al snel uit tot meer. In juni 2013 begonnen de twee met daten.



De verloving werd in januari aangekondigd. Voor Camp is het huwelijk met Astin haar tweede. Tussen 2010 en 2013 was ze getrouwd met acteur Michael Mosley.