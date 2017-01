'Plannen voor nieuwe Harry Potter-trilogie met originele cast'

Het nieuws werd nog niet bevestigd, maar productiebedrijf Warner Bros zou plannen hebben om het populaire toneelstuk dat momenteel in Londen loopt om te toveren in een nieuwe filmreeks. Opvallend is dat er gesprekken zouden lopen met de originele cast. Dit meldt Digital Spy.



Het lijkt onwaarschijnlijk dat Daniel Radcliffe ooit nog in de huid van Harry Potter kruipt - hij liet al meermaals weten dat het voor hem een afgesloten hoofdstuk is. En daarnaast is hij niet oud genoeg om het toneelstuk mee te verfilmen, aangezien Harry daar 37 jaar is.



Maar volgens de bron heeft de studio toch al eens gepolst bij Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint en zouden ze de films pas in 2026 willen beginnen uitbrengen. Tegen die tijd zou er wellicht weer een mogelijk zijn om de oude cast een comeback te laten maken.