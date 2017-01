Politie houdt demonstrerende acteur Shia LaBeouf in de gaten

LaBeouf's naar eigen zeggen kunst- en videoproject is bedoeld om het gesprek aan te gaan met omstanders. Hij heeft zichzelf geïnstalleerd bij het Museum of the Moving Image in het stadsdeel Queens.



De politie in New York houdt dagelijks een oogje in het zeil omdat LaBeouf samen met aanhangers soms lange tijd 'Hij zal ons niet verdelen' schreeuwt, als reactie op Trump's controversiële uitspraken. Zijn geschreeuw leidt soms tot felle discussies met passanten. Zo kwam het afgelopen zondag bijna tot een handgemeen tussen de 30-jarige acteur en een aanhanger van Trump.



LaBeouf heeft laten weten niet te zullen wijken en is van plan de komende vier jaar te demonstreren.