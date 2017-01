Popprijs op de Efteling Kidsradio

Neeeee, het is een man geworden die opduikt van Los Angelos tot Tokyo, overal kennen ze hem! 20 Miljoen mensen hebben hem het afgelopen jaar zien optreden, zijn single Animals is 2 miljard keer gestreamd, zijn nieuwe single In The Name Of Love al 400 miljoen keer. Hij is op vakantie geweest met Justin Bieber, gezellig, De Popprijs 2016 is gewonnen door Martijn Gerritsen uit Amstelveen, beter bekend als Martin Garrix.



Er loopt focking niemand de zaal uit na het bekendmaken en er is geen bierdouche. Martin Garrix is er namelijk niet, hij is een videoclip in Schotland aan het schieten, momenteel. Hij komt wel even aan de telefoon.



,,Superbedankt, ongelofelijk, echt bizar. heel bijzonder. Ja, beetje shit dat ik er niet ben maar ja, dit was echt het enige weekend dat iedereen kon, voor die clip. Ik ben Superdankbaar voor de prijs en ik ben helemaal blij. Ik blijf gewoon lekker mijn shows doen, mijn ding doen en ik blijf er gewoon heel veel plezier in hebben. Ik ben echt gevleid om deze prijs te hebben."



Zit ik nou naar Efteling KidsRadio te luisteren? Even checken, nee het is echt 3FM, Popprijs 2016.



Reageren? vincent@ad.nl.