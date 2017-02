Prem met zijn grote bek

Begint iemand met een noordelijk accent aan de telefoon over de gaswinning in Groningen dan schreeuwt hij: ,,Ik dacht dat Marokkanen het zwaar hadden, ik dacht dat Limburgers het zwaar hadden, maar als er 1 groep is die genaaid is, in de bek gepist is door Nederlandse politici, dan is het de Groningers.''



Zijn hele programma, zegt hij zelf, gaat, net als poëzie, over niets en over alles. Afgelopen zondag had Prem Moustaffa Amhaouch te gast, Limburgse Marokkaan van de tweede generatie met een biculturele achtergrond, Tweede Kamerlid van het CDA, de enige moslim tussen de christenen. Ze voerden een onnavolgbaar gesprek, het was goed en slecht, alles en niets, kant en wal, vlees en vis, klok en klepel, hoed en rand.



Toen ik om 2 uur 's nachts de radio uitzette duurde het nog 3 uur voordat ik in een ondiepe slaap viel, Prem bleef me de hele nacht gezelschap houden met zijn mislukte, leuke gelul.