Première om nooit te vergeten

De belangrijkste voorwaarde voor Koolhoven is dat hij totale controle heeft over zijn komende films. Dat kreeg hij voor elkaar met Brimstone, waaraan hij zeven jaar heeft gewerkt. Een vertrek naar Hollywood zit er voorlopig niet in. ,,Ik denk niet dat ik daar de vrijheid van werken, krijg die ik met Brimstone wel heb gehad. Ik hoop alleen dat ik, zoals met Brimstone is gebeurd, niet zeven jaar bezig ben met mijn volgende film.''



De reacties van de internationale filmrecensenten op Brimstone waren in Venetië gemengd. Lang niet iedereen was gecharmeerd van het duistere verhaal over een dominee (Guy Pearce) die zijn echtgenote (Carice van Houten in een bijrol) met een zweep afranselt en het liefst met zijn dochter naar bed gaat. In de ruim 2,5 uur durende film worden vrouwen, die vaak als hoeren de kost verdienen, van hun tong ontdaan of nemen ze zelf de schaar ter hand om een slechter lot te ontlopen. Zoals Dakota Fanning doet in de rol van de volwassen domineesdochter die op de vlucht is voor haar vader.



Koolhoven schetst in zijn naar eigen zeggen 'calvinistische western' een milieu waarin het geweld tegen vrouwen - een tamelijk onderbelicht thema in dit filmgenre - schering en inslag is. Dat de film vol zit met gruwelijke scènes ziet de regisseur niet als een direct bezwaar. ,,Veel geweld speelt zich af buiten het bereik van de camera.''



Toch zijn er diverse journalisten die geschokt reageerden op de teneur van Brimstone. Een verslaggeefster van het vakblad The Hollywood Reporter schat daardoor de commerciële kansen van Brim­stone in Amerika niet al te hoog in. ,,Ik denk niet dat veel Amerikanen een kaartje willen kopen voor een Europese western waarin vrouwen zo vreselijk worden behandeld. Rond Game of Thrones is er in Amerikaanse media ook een discussie ontstaan over het geweld tegen vrouwen. Dat doet deze serie wat de kijkcijfers betreft geen kwaad, maar bij een speelfilm die de bioscopen moet zien te halen, is dat toch lastiger.''