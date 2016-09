Prijzenregen voor André Hazes junior: vier awards

In de categorieën Hollandse en Populaire Nederlandstalige muziek werden in totaal twaalf awards uitgereikt. Vier daarvan gingen naar een verraste André Hazes. In de categorie Hollandse muziek kreeg hij de prijs voor zowel het album als de single 'Leef'. Het nummer is bovendien het meest gedraaid in de Nederlandse horeca. Zijn single 'Niet Voor Lief' werd het meest gestreamd.



Dreetje was erg blij met zijn awards: ,,Dit is een geweldige erkenning voor mij als artiest en voor dit album waar we zo hard aan gewerkt hebben. En het doet me ook goed te merken dat de Nederlandstalige muziek onverminderd in de belangstelling staat, bij het publiek dat de optredens bezoekt, op de radio en in de horeca.''



De awards die werden uitgereikt zijn:



Meest Succesvolle Album Populair

Marco Borsato - Evenwicht



Meest Succesvolle Album Hollands

André Hazes Jr. - Leef



Meest Succesvolle Single Populair

Diggy Dex ft. JW Roy - Treur Niet (Ode Aan Het Leven)



Meest Succesvolle Single Hollands

André Hazes Jr. - Leef



Meest gedraaid in de Nederlandse horeca (Xenox Music & Media Award)

André Hazes Jr. - Leef



Meest gedraaid op de radio (Sena Performers Award)

Nielson



Favoriete Single (via de bezoekers van SterrenNL)

John de Bever - Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht



Meest Succesvolle Auteur

Guus Meeuwis



Lifetime Achievement Award

Gerard Joling



Meest gestreamde track populair (Hits NL Award)

Marco Borsato - Mooi



Meest gestreamde track Hollands (Hits NL Award)

André Hazes Jr. - Niet Voor Lief