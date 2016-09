Prinses Irene: Mijn as wordt verstrooid in Zuid-Afrika

Vrijwel alle Oranjes zijn bijgezet in de Koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk in Delft. Prins Johan Friso brak in 2013 met een lange traditie: de familie besloot hem te begraven in Lage Vuursche, vlakbij het huis van zijn moeder prinses Beatrix.



De tweede dochter van de voormalige koningin Juliana en prins Bernhard is zo verknocht aan dat land omdat ze er een natuurreservaat heeft opgezet. In het zuid-oosten van Zuid-Afrika ligt Bergplaas, een gebied van 5000 hectare. Daarover heeft ze een boek geschreven met de titel Bergplaas, dat volgende week verschijnt.



Pijnlijk

Ook vertelt de jongere zus van prinses Beatrix dat ze haar jeugd op paleis Soestdijk als moeilijk heeft ervaren: ,,Ik vond het pijnlijk afgescheiden te zijn van anderen door de hekken om het paleis en de aparte school waar we heen gingen.''



Over haar jeugd vertelt ze verder dat het een opgave was met haar drie zussen Beatrix, margriet en Christina naar de zelfgemaakte natuurfilms van haar vader prins Bernhard op paleis Soestdijk te kijken. Irene: ,Als ik eerlijk ben, vond ik het een beetje saai, want het waren allemaal amateurbeelden van zijn vakanties. Hij maakte dat zelf mee in het wild, voor ons was dat heel anders dan voor hem.''



Oproep

Irene doet ook een oproep aan Shell, dat al jaren naar schaliegas wil gaan boren in het natuurreservaat Bergplaas in het zuid-oosten van Zuid-Afrika dat zij vijftien jaar geleden heeft opgezet. ,,Ik zou willen zeggen: doe dit alsjeblieft niet.'' Ze noemt het ,,fantastisch'' dat ze met juridische procedures de oliegigant al zeven jaar weet tegen te houden.