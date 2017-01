Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vieren gouden bruiloft

,,Ons huwelijk is deels een sprookje, maar er komen in ons sprookjesboek ook bladzijden voor die ik vroeger nooit heb gelezen", zei Pieter van Vollenhoven tien jaar geleden al over zijn destijds ongehoorde relatie met de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Een burger, ook al was hij van goede komaf, hoorde niet aan te pappen met een prinses. ,,Een mus en een mees horen niet bij elkaar", vond ook zijn eigen vader, vertelde van Vollenhoven meermaals.



,,Mijn ouders hebben een grote gok genomen", wist Margriet, die blij was dat er ook parlementaire toestemming kwam. Binnen en buiten de koninklijke familie bekritiseerden velen namelijk een verbintenis tussen burger en prinses. ,,Ik vond niet dat ik een huwelijk aan kon gaan dat niet goedgekeurd zou worden", bekende Margriet. Van Vollenhoven zei dat koningin Juliana een grote rol bij de toestemming speelde ,,Wij danken ons huwelijk aan mijn schoonmoeder. Als zij tegen was geweest, was het niet gebeurd. Zij was de koningin."