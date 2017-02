Priscilla Presley neemt kleinkinderen in huis

Onderzoek

De Amerikaanse autoriteiten zijn ondertussen een onderzoek gestart naar het vermeende kinderpornobezit van Michael, de echtgenoot van Lisa Marie Presley. De politie in Beverly Hills bevestigt aan magazine People dat er al een huiszoeking is geweest. Daarbij zijn 'verschillende items' in beslag genomen en onderzocht, maar werden geen criminele zaken aangetroffen. Het onderzoek gaat verder in de staat Tennessee, waar de familie woont.



Elvis

Priscilla was tot 1973 zes jaar getrouwd met Elvis. De King of Rock 'n' Roll overleed in 1977.



Hun dochter Lisa Marie trouwde in 2006 met Michael. Het stel ligt momenteel in scheiding. De dochter van Elvis schreef eerder deze maand in rechtbankpapieren dat ze 'in shock en misselijk' was na de vondst van honderden foto's van minderjarigen op de computer van haar echtgenoot.



Michael ontkent stellig. Hij heeft via zijn advocaten laten weten dat de beschuldigingen van zijn ex 'een eenzijdige, inaccurate versie van de waarheid' zijn.