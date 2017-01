Qmusic-dj Stephan maakt slaapliedje voor baby Wietze

Het liedje heet Droom Blij en is een slaapliedje voor het kleine meisje. Stephan zingt zoet: ,,Droom van mooie schaapjes in de open wei. De zon straalt op jouw gezicht en iedereen is blij."



Gisteren maakte Wietze in de ochtendshow op Qmusic bekend vrijdag vader te zijn geworden. ,,Ik wil alleen maar naar haar kijken", zei hij trots. ,,Voor alle moeders van Nederland heb ik groot respect. Een bevalling is niet niks. Als man sta je er een beetje lullig naast. Lieke is nog flink aan het bijkomen. We leven in een echte bubbel. Het is prachtig, echt heel mooi."