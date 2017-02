Quinty apetrots op dochter om rol in GTST

De twintiger maakt op 3 maart haar entree in het fictieve dorpje Meerdijk als Celia van Dam. In een eerste vrijgegeven scène is La Trustfull te zien met actrice Jette van der Meij (Laura) en acteur Buddy Vedder (Rover).

'Superleuke rol'

Quinty noemt de acteurklus van haar spruit, die al een eigen sieradenlijn heeft, 'helemaal te gek'. ,,Ze heeft een superleuke rol!''



Volgens Moïse is haar karakter in GTST 'leuk en lief, maar ook een beetje eigenwijs'. ,,Ze werkt nu in de Rozenboom, daar moet ze veel leren want ze wil later een eigen hotel beginnen'', vertelde ze gisteravond in RTL Boulevard.