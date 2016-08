Quinty: Drie dagen hier, vier dagen in Milaan

Orlando Trustfull tekende deze zomer als assistent van trainer Frank de Boer een contract bij Inter Milaan, maar de televisiepresentatrice kan gewoon Koffietijd blijven doen. ,,We wisten dat dit eraan zat te komen. Koffietijd had al een scenario klaarliggen en een schemaatje gemaakt, zodat ik kon blijven presenteren. Dat zie ik als een groot compliment."



Quinty zegt dat ze drie dagen achter elkaar kan werken en dan telkens naar Milaan reist. Om in voetbaltermen te blijven: de timing is perfect. ,,Alles valt op z'n plek. Onze dochter blijft in Amsterdam wonen, onze zoon heeft net zijn havo en rijbewijs gehaald. Hij gaat met ons mee om Italiaans te studeren'', zegt Quinty.



Onzeker bestaan

Het voormalige fotomodel is door haar televisiewerk nooit een standaard voetbalvrouw geweest. ,,Ik vind werk te leuk om het op te geven. Daarbij: de voetballerij blijft een onzeker bestaan."



De huizenjacht in Milaan is ten einde. ,,We hebben een appartement gevonden in het centrum. Op loopafstand van Frank (de Boer, red.) en zijn vrouw Helen, die haar woonwinkel (Living-in in Edam) in de verkoop heeft gezet."



Milaan de modestad, veel vrouwen halen er hun hart op. Quinty, in de counter: ,,Het grappige is: ik ben helemaal geen shopper. Mij maak je blij met een lekkere lunch, maar ook met een wandeling door de stad. Op zoek naar verborgen geheimen. Oude stadstuinen. Of een art gallery in een oud huis."



Waar zoon Kayne (18) dus meegaat naar Milaan, blijft dochter Moïse (21) thuis. De Amsterdamse heeft thuis haar studie én vriendje, want ze is - zo moeder zo dochter - óók verliefd geworden op een voetballer, genaamd Damian van Bruggen, die deze zomer van Ajax naar PSV verkaste. Ze heeft bovendien een eigen webshop (By Moïse).



,,Ze zit in haar laatste jaar van de opleiding voor filmacteur en timmert aardig aan de weg. Sterker, ze sprint mij straks met zevenmijlslaarzen voorbij."