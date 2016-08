De stad Utrecht is deze hele week het Mekka van de Oude Muziek. Of nee, laat ik zeggen het Venetië van de Oude Muziek. De Domkerk is de San Marco, de Oudegracht het Canal Grande. Speciaal voor de gelegenheid heeft men besloten de ooit gedempte Catharijnesingel weer te bewateren. Zelfs het weer is Venetiaans. Dat allemaal vanwege het Festival Oude Muziek.



Radio 4, de rustigste en muzikaalste van onze publieke zenders, doet er uitgebreid verslag van. Concerten worden rechtstreeks uitgezonden en elke avond is er van 19.30 tot 20.00 uur het Festivaljournaal Oude Muziek. Je hoort, tijdens dat Journaal, louter mensen die weten waarover ze het hebben. Bevlogen musici die met een aanstekelijk enthousiasme vertellen over hun vak.



Rinaldo Alessandrini bijvoorbeeld, die alles weet van de uitvoeringspraktijk van de vroeg-17de-eeuwse klaviermuziek. Je kon die muziek zowel op orgel als op klavecimbel spelen en hoe je dat moest doen, dat was vastgelegd in een traktaat. En dat traktaat nu, dat is bewaard gebleven. We kunnen dus nu live horen hoe die muziek toen moet hebben geklonken.



En hoe klinkt een serpent? Michel Godard legt het instrument uit. Het is een blaasinstrument gemaakt van notenhout, bedekt met leer. Het heeft een mondstukje dat lijkt op dat van een tuba, gemaakt van koeienhoorn, vroeger van ivoor, maar dat mag niet meer.

De serpent heeft het bereik van een mannenstem, van de lage c van de bas tot de hoge g van een tenor. Er zit een prachtig geluid in, je kan er alles op spelen. Arabische muziek, jazz en klassiek, omdat je er tussentonen op kunt maken.



En wie kent Barbara Strozzi nog, en Antonia Bembo? Grote componistes van het 17de-eeuwse Venetië.



Yes, this is serious radio. Radio 4, het Discovery Channel van de Oude Muziek. Het is absoluut geen stoffige zender, er zijn er die dat denken. Klassiek is niet ouderwets. Het is universele muziek, zegt Björn Smelzer. Hij voert met zijn ensemble Graindelavoix gezangen uit 'met de korrel op de stem, het grein in de keel'. De muziek zit in ons allen, het is de kunst die tot klinken te brengen, te laten vibreren. Viva la musica!



