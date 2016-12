Radio 538-dj Frank Dane overvallen met slakkenbehandeling

Het begint met een gewoon telefoongesprek met schoonheidsspecialiste Ashlinn in de ochtendshow van Radio 538. De vrouw vertelt over een slakkenbehandeling die goed is voor de huid. Hyaluronzuur, dat de Zuid-Afrikaanse slak in zijn slijm heeft, zorgt er volgens haar voor dat huidproblemen opgelost worden. Hierdoor zou botox overbodig worden.



Sidekick Jelte van der Goot vraagt zich daarop hardop af of het ook goed is voor mensen die op televisie komen. Wat presentator Frank Dane, die de show tijdelijk overneemt van Edwin Evers, niet weet, is dat de schoonheidsspecialiste zich op de gang bevindt. ,,Komt u maar even binnen", zegt Van der Goot. De ochtendjock schiet in de lach, maar komt er later achter dat het menens is. ,,Oh je bent serieus hier."



Dubbele diensten

Als Ashlinn met haar slakken in de studio is, legt Van der Goot uit dat hij dit speciaal voor Dane heeft geregeld. ,,Je draait dubbele diensten. De ochtendshow hier en vanavond ben je weer op tv bij RTL Boulevard. Je kan wel een behandeling gebruiken."



Dane stribbelt in eerste instantie nog even tegen. ,,Zijn dat ze? Wat een joekels." Toch stemt hij uiteindelijk in. Eenmaal op zijn voorhoofd en wangen reageert hij nog een keer paniekerig. ,,Wat als die in mijn mond loopt." De specialiste stelt hem echter gerust. ,,We zijn erbij, er kan niks gebeuren."