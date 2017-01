Radio vol van de liefde

De 30 stemmen vertellen samen een groot verhaal. Het gaat over chantage. Jij bent echt helemaal niks zonder mij. Over het woordenloze dat stamelend en zoekend in woorden wordt gevat. De sprakeloosheid bij het zien van iemand van wie je meteen weet: Zij is de moeder van mijn kinderen, hij is de man die ik altijd zocht. Okee, inpakken, afvoeren en wegwezen.



Het gaat over woede. Over afwasborstels die door de ruit worden gesmeten, waarom gooi jij altijd je onderbroeken op de grond. Wat ben jij toch verschrikkelijk, maar wat ben jij toch lief, daarom hou ik van je.



Het gaat over alleen wij twee en daarbuiten niets. Over huwelijksaanzoeken, samen puffen tijdens zwangerschappen. Over bittere pillen, teleurstellingen, uit elkaar groeien, uren lang praten, naast elkaar als twee planken in bed liggen en dan plotseling zeggen: Ik geloof toch niet dat ik het kan, zonder jou verder leven.



Het gaat over elkaar opnieuw ontdekken, over geloof in samen oud worden, over seks waar de naïviteit nou wel eens vanaf is, maar die nog steeds ontzettend goed is, die je nader tot elkaar brengt en de band verstevigt. Het gaat over liefde, dus over ons allemaal.



Een Groot Liefdesverhaal, zondagavond om negen uur in Radio Doc op Radio 1. Ja, ik luister!



Reageren? vincent@ad.nl