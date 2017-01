Rapper Boef vindt beledigen rechercheur artistieke vrijheid

De gedragsaanwijzing was volgens de woordvoerder van het OM gericht op het voorkomen van onrust en dat hij de politie zijn werk moest laten doen. Een van de agenten wil een schadevergoeding van 150 euro voor de belediging. Op 15 september kwam Boef vrij in de opruiingszaak. Slechts een uur later zette hij het gewraakte filmpje op Instagram.



In dat filmpje zou hij een rechercheur hebben beledigd door te zeggen dat hij 'zijn dochter zou neuken'. Boef beweert echter dat dit niet persoonlijk bedoeld is. ,,Ik heb niet eens een rechercheur gezien. Hoe kan ik die dan hebben beledigd? Ik bedoelde het gewoon in het algemeen. Zij vatten het persoonlijk op."



Volgens de rapper is het artistieke vrijheid. ,,Ik ben artiest. Misschien had ik het anders moeten verwoorden. Het is kunst. Het is goed voor m'n imago. Een imagoboost. Alles wat ik zeg is enigszins kunst." De officier van justitie vraagt zich af wat er artistiek aan is. ,,Mensen vinden het grappig. Als het grappig is in ogen van anderen, is het toch artistiek", beweert de vloggende rapper.



Ook zou hij tijdens een verhoor al denigrerende opmerking naar agenten hebben gemaakt. Boef zou onder meer hebben gezegd 'al hun vrouwen te neuken'. Ook heeft hij een agent zijn Rolex aangeboden met de tekst: ,,Dan voel je ook eens hoe dat voelt."