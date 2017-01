Rapper Boef woensdag voor de rechter

Wat maakt Michiel Huisman zo knap?

7:35 Vergeet Brad Pitt, David Beckham en Jude Law, de man met het mooiste gezicht ter wereld is van Hollandse bodem. 'Onze' Michiel Huisman is door videoplatform TC Candler op nummer 1 gezet in hun The Annual Independent Critics List of The 100 Most Handsome Faces. Wat maakt hem zo knap?