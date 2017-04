Rapper Ja Rule 'kapot' na totale flop luxefestival

,,Ik heb geen idee hoe dit zo verkeerd heeft kunnen lopen", liet de rapper via Twitter weten. "Ik wil het rechtzetten en ervoor zorgen dat iedereen zijn geld terugkrijgt." Ja Rule en de andere organisatoren zijn volgens de artiest nu druk bezig festivalbezoekers van het eilandengroep Exuma af te krijgen. ,,Dat heeft nu prioriteit."

Berichten dat de festivalgangers zijn afgezet, spreekt Ja Rule fel tegen. Bezoekers betaalden honderden, tot soms wel tienduizenden dollars voor toegang tot het Fyre Festival. In spotjes werd het evenement door wereldberoemde modellen als Bella Hadid aangeprezen, maar de chique bungalows bleken noodtenten te zijn en de luxe broodjes waren niet meer dan een boterham met kaas. Op sociale media klaagden festivalgangers steen en been.

Ja Rule wil nu proberen zijn reputatie te redden. ,,Dit is niet mijn fout, maar ik neem de verantwoordelijkheid." De Put It On Me-rapper biedt zijn ,,oprechte excuses" aan ,,aan iedereen die hierdoor ongemak heeft ervaren".