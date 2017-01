Ratelband dient aanklacht in na belediging in RTL Boulevard

Ratelband ontkent ook dat de beruchte foto was genomen voor de publiciteit. Volgens hem was het een privéfoto die van een facebookpagina is gehaald. ,,De captain van No Surrender Henk Kuipers ken ik al een jaartje of 20. Die heeft mij gratis beveiligd toen ik in 2014 een politieke partij had. Door hem was ik uitgenodigd."



Bij de motorvereniging worden geïnteresseerden eerst ingewijd voordat ze lid kunnen worden en daar was Ratelbands hulp voor ingeroepen. ,,Ze vonden het hartstikke leuk als ze bij mij over hete kolen konden lopen. En ze zouden dan in plaats van vijf meter, tien meter lopen. Dus dat heb ik gedaan en ben na afloop nog even op de foto geweest. Een van die foto's is gebruikt."



Ratelband heeft na de uitzending geen contact meer gehad met Van den Heuvel. ,,Ik had verwacht dat hij zijn excuses zou aanbieden."