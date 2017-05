Recensies van nieuw verschenen albums

Helemaal klaar met z'n ex

Lil'Kleine - Alleen. Aantal sterren: drie.

Voor wie momenteel tussen de 12 en 16 jaar oud is, is er geen belangrijker muzikale gebeurtenis dit jaar dan het verschijnen van het tweede album van Lil' Kleine. De rapper (Jorik Scholten, 22) kent de betekenis van het spreekwoord 'het ijzer smeden als het heet is' duidelijk goed. Amper 15 maanden na zijn succesvolle debuutplaat WOP - dat volgde op zijn monsterhit Drank & Drugs met Ronnie Flex - slaat hij op Alleen een wat serieuzere toon aan. De belangrijkste onderwerpen van hese raps: zijn bankrekening en een ex-vriendin met wie hij geheel klaar is. Voor wie de sterke verhalen over zijn snelle opkomst, spuiten met champagne en zijn succes bij de vrouwen wat te borstklopperig vindt, heeft hij op de track Volume een fraaie nieuwe tegeltjeswijsheid paraat: Ik loop liever naast m'n schoenen/Dan m'n voeten in de stront.

(Stefan Raatgever)

Warm, maar ook tikkie sloom

Kris Berry - Berry Street. Aantal sterren: drie.

Vocaal is Kris Berry (Kristel de Haak, 34) een ongemeen fraaie aanwinst voor de Nederlandse muziek. Haar stem, die zweeft tussen de diepte van Tracy Chapman en de vrolijke lichtheid van de Nederlandse zangeres Giovanca, houdt haar tweede album Berry Street bijna in haar eentje overeind. Want helaas zijn de liedjes van te wisselende kwaliteit om bij elkaar een werkelijk monumentaal werkstuk te vormen. Het gloedvolle Hold On en de optimistische zomersong Hope vormen de hoogtepunten op een warm en troostrijk album, waarop net één slome R&B-ballade te veel staat.

(Stefan Raatgever)

Van Zandt overtuigend

Little Steven - Soulfire. Aantal sterren: vier

Van zijn stem heeft Little Steven het nooit moeten hebben, maar dat compenseert hij met zijn composities. Op Soulfire, zijn eerste soloalbum in bijna twintig jaar, verzamelt hij zijn persoonlijke favorieten. Nummers die hij schreef met en voor anderen (Southside Johnny, Nancy Sinatra, Richie Sambora) gaf hij een nieuw arrangement, of hij maakte ze na zoveel jaren eens echt af. Na veelvuldig toeren met Bruce Springsteen vond Little Steven de tijd een album te maken dat smaakt naar meer. Ook zonder The Boss blijft Steven van Zandt overtuigend overeind.

(Alexander van Eenennaam)

Meeslepend en intiem

Lone - View a Bridge. Aantal sterren: vier

Ze stammen beiden uit de befaamde Delftse popgroep Alquin, die vooral in de jaren 70 actief was. Veel later vonden Ferdinand Bakker (gitaar) en Michel van Dijk (zang) elkaar in het duo Lone, waarvan nu het tweede album View a Bridge verschijnt. Bakker en Van Dijk mengen blues met rock, maar dat leidt in hun opvatting niet automatisch tot bluesrock. De twee gelouterde rockmuzikanten knipogen ook naar pop, soul en jazz op een plaat die van meet af aan meesleept, de luisteraar bij de strot pakt. De gitaarpartijen van Bakker swingen en stuwen, zijn dan weer ingehouden en intiem. Van Dijk is nog steeds een puike vocalist, die mooi pathos in zijn stem kan leggen, zoals in de openingstrack What's goin'on. View from a bridge is een hoogst authentieke plaat van eigen bodem met internationale allure.