Recensies van nieuw verschenen albums

COUNTRY Ryan Adams (42) geldt als koning van het gebrokenhartenlied, beloofde zijn scheiding van actrice Mandy Moore vorig jaar muzikaal veel goeds. Prisoner, het 16de studiowerk van de beroepsdroefsnoet, werd inderdaad een break-upalbum waar songs als Do You Still Love Me? en Shiver and Shake het relatie-einde en de daaropvolgende verlatenheid nauwkeurig documenteren. 'I reach out for your hand/But I know it isn't there/I close my eyes and I see you with some guy', zingt hij klaaglijk.



Prettige kost voor de echte Adams-adept, maar de uitwerking is minder indrukwekkend dan op zijn vroege albums als Heartbreaker (2000) en Gold (2001). Dat is deels te wijten aan de vreemde galmende jaren 80-gitaren in sommige arrangementen. Tranentrekkend mooi is daarentegen de ingetogen schets van een eenzame dag op het akoestische To Be With You. (Stefan Raatgever)