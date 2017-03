Rechtszaak van moeder Michael Jackson uitgesteld

Trent Jackson was jarenlang de chauffeur en assistent van Katherine (86). Vorige maand vroeg zij een contactverbod voor hem aan onder de beschuldiging van ouderenmisbruik. Trent zou zijn tante hebben geïsoleerd van haar familie. Zo zou hij berichten van haar kinderen met opzet niet hebben doorgegeven, en stond hij erop mee te luisteren als Katherine met haar familie sprak. Ze zou zich zelfs weleens hebben opgesloten in een kast om ongestoord met haar kinderen en kleinkinderen te kunnen bellen. Hij zou na flinke intimidatie ook toegang hebben gekregen tot haar bankrekening.



Destijds werd een tijdelijk contactverbod ingesteld. Nu een permanente voortzetting dreigt, steekt Trent volgens de New York Post een beschuldigende vinger uit naar Katherines zoon Jermaine Jackson. Hij zou achter het contactverbod zitten, en verantwoordelijk zijn voor Katherine's huidige 'vermissing'. Volgens andere familieleden verblijft zij echter op eigen verzoek in Londen, bij haar dochters Rebbie en Janet.



Erfenis

De familieleden beschuldigen elkaar er over en weer van meer invloed te willen op Katherine, om zo hun handen te krijgen op haar fortuin. Dat bestaat voornamelijk uit de erfenis van zoon Michael. De King of Pop schrapte alle familieleden behalve zijn moeder en kinderen uit zijn testament.



Trent vroeg de rechter geen beslissing te maken voor Katherine zelf naar de rechtbank kan komen. Dinsdag gaat de zaak verder, en moeten in ieder geval een aantal familieleden als getuige aanwezig zijn. Of de rechter eist dat ook Katherine ook naar de zitting komt, is niet duidelijk.