Relativerende kijk op nationale sterren

Had je verwacht dat dit tv-programma zo lang zou bestaan?

,,Rond 2006 ontstonden er bij BNN veel titels die nog steeds bestaan, zoals Spuiten en slikken, Over mijn lijk en Try before you die. Het was vruchtbare grond. Maar zó lang, dat had ik niet kunnen voorzien. Ranking the Stars scoort nog steeds erg goed, terwijl NPO 3 juist in zwaar weer verkeert."



Wisten jullie in 2006 dat je een hit in handen had?

,,We twijfelden in het begin of mensen er wel aan mee zouden willen doen. We hebben het getest, gewoon ergens in een tuin. Wel met een heel goede cast, die uiteindelijk de cast van het eerste seizoen is geworden."



Waarom werkt het format goed?

,,Daar geef ik de eer aan presentator Paul de Leeuw. In de tijd dat het programma bestaat, was er ook een periode dat hij in zwaar weer zat. Maar wat je ook van hem vond, in Ranking the Stars bleef zijn ongekende talent on­verminderd zichtbaar. Met zijn humor en gevatheid kan hij een perfecte sfeer scheppen; op het randje, net niet eroverheen."