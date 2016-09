Remake Blair Witch: niets te zien en toch zó griezelig

In de zomer van 1999 maakten bioscoopeigenaren wereldwijd melding van gillende, vluchtende en kotsende bezoekers. En van stampvolle zalen. The Blair Witch Project - verzonnen of écht gebeurd? - was een hit. De mythevorming rond The Blair Witch begon tijdens de nachtelijke première van de film op het Sundance Film Festival. Bezoekers schrokken zich een hoedje toen ze een onverwacht ijzingwekkende 'documentaire' kregen voorgeschoteld, met als basis 'gevonden opnames' van drie zogenaamd spoorloos verdwenen filmers.



Het verhaal was dat dit trio in 1994 naar de afgelegen bossen van Burkittsville, Maryland was vertrokken, om een heksenlegende te onder­zoeken. De drie werden nooit teruggevonden, hun opnames een jaar later wel. Deze video- en 16mm-beelden vormden het 'bewijs' van hun angstaanjagende speurtocht.



The Blair Witch Project, voor een grijpstuiver gemaakt door debuterende filmmakers Daniel Myrick en Eduardo Sánchez, werd prompt door een Hollywoodstudio aangekocht om wereldwijd uit te brengen. Iedereen die de film later dat jaar in de bios zag, heeft zo z'n eigen horrorherinneringen, van slapeloze nachten tot hartkloppingen. Maar steeds weer kwam die ene vraag naar boven: is dit écht?!



Verraderlijke site

De filmstudio deed er natuurlijk alles aan om het mysterie levend te houden en gebruikte daar een relatief jong medium voor: internet. In de tijd dat de virtuele wereld nog het World Wide Web heette en je tijdens het inbellen met je modem een complete cursus gitaar kon volgen, plaatsten ze een verraderlijk simpele, journalistiek ogende site online. Hier stond een 'afscheidsvideo' op, krantenberichten en allerhande teksten die de authenti­citeit van het gevonden materiaal moesten staven.



Zonder Twitter, Facebook en Whatsapp was mond-tot-mond­reclame van levensgroot belang om elkaar doodsangst aan te praten. Langzaam veroverde het fenomeen de wereld, mede dankzij de filmpjes die fans op YouTube publiceerden.



De film, de online campagne, de hysterische fans: alles droeg bij aan de hype. Hollywood zag dat dit frisse genre zonder megabudget een leger aan bezoekers kon trekken. En dus kregen we de afgelopen vijftien jaar vele 'found footage'-griezels voorgeschoteld. Van de Paranormal Activity-filmserie, [Rec] en Cloverfield tot As Above, So Below.



Zegen

Dit jaar achtte de studio die de rechten van Blair Witch bezit, de tijd rijp voor een remake. Maar hoe evenaar je een cultfilm die als standaard geldt in horrorland? De geestelijk vaders bedankten vriendelijk voor de eer, maar gaven regisseur Adam Wingard en scenarist Simon Barrett (beiden bekend van You're Next en V/H/S) wel hun zegen.



In de remake wordt vooral het technische aspect van filmen en slimme montage tot een kunst verheven. Ook kozen de makers ervoor net iets meer griezeligs te laten zien. In het origineel kwam nauwelijks iets engs in beeld. De mythevorming, perfect getimede marketing, het

originele gebruik van camera's en de geloofwaardig gespeelde angst waren voldoende om alom nachtmerries te veroorzaken. Maar dat was toen. Zal iemand ooit nog wegkomen met het eindshot van een man die in een donkere kamer met zijn gezicht naar de muur staat?



Blair Witch draait vanaf donderdag in de bioscoop.