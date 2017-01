René uit 'Allo' Allo!' overleden

De voormalige manager van Kaye liet aan de BBC weten dat hij vanmorgen in een verzorgingsinstelling is overleden.



Kaye werd wereldberoemd dankzij zijn rol als René Artois in de comedyreeks 'Allo 'Allo, die het fictieve verhaal vertelt van verzetstrijders in het door de Duitsers bezette Frankrijk tijdens WOII.



Hij verscheen in alle 84 afleveringen van de sitcom én in de theaterversie.



In 2004 was hij voor het laatst op het scherm te zien in 'Revolver', een sketchshow van BBC.