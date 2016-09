Renee is weer echt Bridget

Bereidt u voor op een verrassing als u over twee weken de nieuwe Bridget Jones-film gaat kijken. Bent u net gewend aan het idee dat het gezicht haar vertolker, actrice Renee Zellweger, onherkenbaar is veranderd, heeft ze nu weer die bekende geloken oogopslag.



Twee druppels water met vroeger is ze nou ook weer niet, maar ze is dan ook 12 jaar ouder dan in deel 2, Bridget Jones: The Edge of Reason (2004). En ze hoefde dit keer niet los op pizza's en hamburgers om 13 kilo aan te komen voor de rol. Slechts een paar kilo extra was dit keer nodig, want al heeft onze geliefde single niet al haar levensdoelen behaald, haar streefgewicht in ieder geval wél.



Gladgestreken

Even terug naar oktober 2014. Renee Zellweger, die sinds 2010 geen films meer deed, verscheen op de op de rode loper van de ELLE Women in Hollywood Awards. Fotografen wisten even niet wie ze voor zich hadden. Was deze vrouw met dat glad­gestreken gezicht en die opengesperde ogen echt Renee Zellweger? Showbizzmedia berichtten erover, maar ook de CNN's van deze wereld.



Plastisch chirurgen buitelden over elkaar heen om te vertellen wat de actrice aan haar gezicht had laten doen. Een ooglift, concludeerden ze. En botox.



Zelf wuifde ze dat soort verhalen weg. Geen mes of spuit is er aan haar veranderde verschijning te pas gekomen, bezweerde ze. Nee, het was puur haar leven buiten de spotlights. ,,Ik ben blij dat mensen zien dat ik er anders uitzie! Ik leef nu een ander, gelukkiger leven en ik vind het heerlijk dat je dat ook aan mijn gezicht kunt zien.''



Afgelopen mei voegde ze daar in een lang epistel over paparazzi aan toe: ,,Ik schrijf dit, omdat ik het zeer verontrustend vind dat speculatie in de tabloids voor waarheid wordt aangenomen in serieuze media.''



Ze maakte zich in haar betoog kwaad over de aandacht die er is voor haar verschijning.,,Eigenlijk gaat het niemand wat aan, maar ik heb geen beslissing genomen om mijn gezicht te laten veranderen en een operatie aan mijn ogen te laten doen.''



Opener

Cosmetisch arts Robert Schoemacher denkt daar, na het zien van foto's door de jaren heen, toch anders over. ,,Het is evident dat ze een ooglidcorrectie heeft laten doen. Ik denk dat, toen ze in 2014 op de rode loper verscheen, ze die operatie net achter de rug had. Het duurt een halfjaar tot een jaar voordat zo'n ooglid is 'gezet'. Haar ogen hebben nu meer de oude vorm terug, maar zijn wel iets opener dan in de eerste twee films.''



,,Verder denk ik dat de regisseur heeft gezegd: stop met de botox. Ze had een spiegelglad voorhoofd, dat duidt op zulke injecties, nu zijn de

rimpeltjes weer terug. Botox verdwijnt na enkele maanden uit je lichaam. Je ziet ook dat ze ten opzichte van 2014 weer iets is aangekomen. Ze heeft een iets voller gezicht. Ik vind haar dat persoonlijk erg mooi staan'', besluit Schoemacher.



