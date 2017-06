Ria Bremer (78) gaat nog lang niet achter de geraniums zitten

,,Je rolt van de ene verbazing in de andere", zegt Ria vandaag in De Telegraaf . ,,Maar ik wilde er ook weer geen rariteitenkabinet van maken. Je krijgt een goed beeld van hoe mensen dachten. Een brug naar de moderne medische wereld heb ik er niet mee geslagen, je moet jezelf ook beperken. Nu konden we veel meer grijpen naar verschillende dingen."

De inmiddels 78-jarige Ria, bekend van tv-klassiekers als Stuif es in en Vinger aan de pols, blijft voorlopig tv maken. Ze is al bezig met een vervolg op een landelijk zwangerschapsonderzoek dat ze 35 jaar geleden startte. Stilzitten is er in ieder geval niet bij. ,,Ik heb een museumjaarkaart voor m'n verjaardag gevraagd. En toevallig ook twee dozen met geraniums. Maar daar ga ik niet achter zitten, hoor. Ik wilde gewoon wat meer rood in m'n tuin."