Rick Brandsteder voor rechter na mishandeling

Over de mishandeling zelf is verder niet veel bekendgemaakt. Niet duidelijk is waar het handgemeen heeft plaatsgevonden, wat de omstandigheden op dat moment waren en welk letsel het het slachtoffer heeft. Brandsteder en zijn advocaat willen er verder niets over kwijt. En het OM kan er vandaag ook niets over zeggen. ,,Maar het klopt wel dat hij moet voorkomen voor deze zaak.''



Rick Brandsteder raakte samen met zijn jongere broer Robert in september 2007 ook al eens betrokken bij een vechtpartij, toen in een Amsterdamse snackbar. In mei 2008 vielen er harde klappen tijdens een afterparty van een Toppers-concert. Brandsteder zou daar aan de billen van een vrouw hebben gezeten, wat in een knokpartij eindigde.



In 2011 werden Rick en zijn broer Robert gearresteerd na een knokpartij in een Amsterdams café. Robert kreeg het op oudjaarsavond aan de stok met verschillende feestgangers, waarop Rick de ruzie probeerde te sussen. Rick stelde daarna dat hij zichzelf moest verdedigen toen ook hij belaagd werd.