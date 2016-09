Rick Nieman: Het label 'vrolijk rechts' past bij mij

Je zou denken; Kamerleden nemen zelfstandig beslissingen.

,,Ik was oprecht verbaasd over de grote hoeveelheid lobbyisten. Aan de ene kant heb je belangenpartijen als de ANWB en Greenpeace en aan de andere kant de vaklobbyisten die betaald worden door de industrie. Het kan wel eens schimmig zijn, in het geval van de online gokmarkt heet die club bijvoorbeeld 'Speel Verantwoord', maar het enige doel is: zorgen dat de gokmarkt opengaat. De man die lobbyde voor behoud van het statiegeld - want dat is beter voor het milieu - wordt betaald door de fabrikant van de automaten waar wij onze lege flessen ingooien.''



Lukt het om de werkwijze van lobbyisten bloot te leggen?

,,Dat lukt vrij aardig, veel partijen werken gewoon mee. Niet allemaal trouwens want Novamedia, het bedrijf achter de Postcode, BankGiro- en Vriendenloterij van Boudewijn Poelmann, wilde niet meedoen.''



Zijn politici gevoelig voor de lobbyisten?

,,Zij zeggen zelf mans genoeg te zijn, maar soms gaat de invloed subtieler. Novamedia geeft veel geld aan musea en culturele instellingen en in die besturen zitten weer veel politici. Ik neem aan dat die politici de telefoon opnemen als Boudewijn Poelmann belt. Novamedia wordt in de wandelgangen niet voor niets 'Het Twaalfde Ministerie' genoemd.''



Vertelt opperlobbyist Jack de Vries zijn verhaal?

,,Zeker en alles met een glimlach...De oud-staatssecretaris van Defensie die gaat lobbyen voor de JSF. Volgens de regels van Defensie mocht hij twee jaar lang niet lobbyen bij zijn oude collega's en dat hield hij een jaar vol. Over die periode zei hij; ik hoefde niet te lobbyen bij oud-collega's want die waren toch al vóór.''



Voorlichters zijn natuurlijk ook een soort lobbyisten. Ben jij wel eens benaderd?

,,Het komt voor dat we een politicus interviewen bij WNL op Zondag en dan belt een voorlichter van een andere partij op met wat suggesties voor vragen. Zo van: lees dat rapport eens.''



Heb je het naar je zin bij WNL?

,,Zeker, het is een klein clubje met heel veel jonge mensen wat me doet denken aan de begintijd van RTL. En dat label 'vrolijk rechts' past wel bij mij.''



Hoorde je dat rechtse geluid te weinig?

,,Ik vind wel dat het linkse PvdA-geluid oververtegenwoordigd was in Hilversum.''



DWDD, Pauw, Nieuwsuur.

,,Nieuwsuur is redelijk neutraal, maar DWDD en Pauw zijn wel links ja.''



Ergerde je aan die programma's toen er geen alternatief was?

,,Ja, een beetje.''



En dan schreeuwde je tegen de tv?

"Ja, soms wel. Bij de strijd tegen IS hoor je vaak vanuit linkse kant: gooi boeken in plaats van bommen. Nu IS wordt teruggedrongen moet je toegeven dat dit óók door de bommen komt. Dat verhaal hoor je ineens weer niet.''



Mark Rutte vindt feelgoodverhalen over vluchtelingen opvangende BN'rs irritant, zei hij bij Zomergasten.

,,Het lijkt alsof rechtse mensen geen hart hebben omdat ze niet iedereen willen binnenhalen. Maar misschien moeten we al die BN'rs die hun zolder zouden uitruimden voor een vluchteling een keertje bellen.''



