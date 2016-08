Rik van de Westelaken breekt tijdens laatste achtuurjournaal

,,Dit was mijn laatste NOS journaal. Het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ga programma's maken voor Net5", vertelde Rik aan het einde van de uitzending. Hij vervolgde: ,,Ik wil de NOS bedanken voor al het vertrouwen en alle kansen die ik heb gehad. Mijn collega's hier in de studio en op de redactie voor de geweldige samenwerking en de steun, vooral in barre tijden van heftig nieuws. En ik wil ook u, de kijker bedanken voor de mooie reacties op mijn vertrek. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit werk voor u heb mogen doen."



Gebroken stem

Na die woorden hield Rik het niet meer droog. ,,En nu is het tijd - en dan gaat toch mijn stem breken, maar goed - voor de laatste keer zeg ik dan - ik kuch even - ik wens u een hele mooie avond en hopelijk tot ziens." Vervolgens werd er een compilatie getoond met de mooiste momenten van de presentator.



Van de Westelaken maakt na 17 jaar NOS de overstap naar Net5. Vanaf september zal hij als nieuw gezicht te zien zijn bij de zender waar hij een meerjarig contract tekende. Hij gaat onder meer een reportagereeks maken waarvoor hij de hele wereld over reist. ,,Er is nog meer te doen dan elke dag het nieuws presenteren", zei Rik eerder in een interview met het AD.