Rivkah: Ik hoef niet op de cover van de Linda

InterviewRivkah op het Veld is namens Studio Sport de komende weken hét gezicht van het EK voetbal voor vrouwen. Maar er is meer in het leven van de Amsterdamse: piano, gitaar, tatoeages, films en festivals.

Ze kreeg op het laatste moment dagkaartjes voor Best Kept Secret, stond op De Groene Heuvels bij Down The Rabbit Hole en is straks in augustus van de partij op Lowlands. ,,Voor de tiende keer”, wrijft Rivkah op het Veld zich in de handen. ,,De vorige zomer heb ik alleen maar gewerkt en is een festival erbij ingeschoten. Dat was echt een gemis, dus ga ik het nu goedmaken.”

Wie denkt dat het leven van Rivkah op het Veld louter en alleen bestaat uit sport, zit er kilometers naast. Natuurlijk is alle aandacht de komende weken gericht op het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. De 26-jarige Amsterdamse is namens NOS Studio Sport hét gezicht van het evenement in eigen land, doet de verslaggeving naast het veld en heeft een eigen YouTube-programma: Rivkah tackelt Oranje. ,,Maar als je de hele dag over sport praat is het ook fijn om met iets heel anders bezig te zijn.”

Muziek

Iets anders was aanvankelijk muziek. Rivkah op het Veld speelt al vanaf haar vijfde piano, zingt en leerde zichzelf vanaf haar veertiende gitaar spelen. Ze trad enige tijd op in een bandje. ,,Dat is nu on hold. Wel hebben we bij de NOS een Big Band, iets minder hard en meer voor feesten en partijen. Het gebeurt regelmatig dat we in de kroeg staan en spontaan iemand zegt: Riv, ga je gitaar even halen. Gaan we een avondje muziek maken, het mooiste wat er is. Ik heb serieus overwogen die kant op te gaan. Ben alle open dagen van de conservatoria en Rockacademie afgegaan. Tegelijkertijd vond ik journalistiek óók heel leuk en had ik op dat moment al een bijbaantje bij Studio Sport.”

De journalistieke genen waren er al: opa Tom Kamlag was hoofdredacteur van NOS Laat, programmaleider van de NPS en netcoördinator van Nederland 3; vader werkte bij Stichting Kijk- en luisteronderzoek en moeder als regisseur bij de NOS. Dochter ging (dus) media en cultuur studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bij Studio Sport werkte ze zich op van redactieassistent tot regieassistent en op haar 21ste solliciteerde ze naar de baan als presentatrice. ,,Ik was jong, maar heb goed om me heen gekeken. Van zenuwen heb ik in ieder geval nooit last gehad. Het was ook niet om per se op televisie te komen, want ik zou zo weer achter de schermen kunnen werken, maar ik vind het mooi om met z’n allen een programma te maken. Eigenlijk zoals een sportwedstrijd of optreden met een band: op je scherpst zijn, geen fouten maken, presteren.

Met haar verschijning op televisie groeide de aandacht. Het is bijzaak, vindt ze. ,,Met de ijdelheid valt het wel mee, denk ik. Fotoshoots sla ik af. Klinkt misschien saai, mag het om de inhoud gaan? Ik hoef niet op de cover van de Linda. Daarvoor ben ik dit werk niet gaan doen”, aldus de presentatrice die een misverstand wil wegwerken: ,,Veel mensen denken dat het alleen om die minuten op televisie gaat. Gelukkig is er meer. Redactiewerk, ik schrijf mijn eigen teksten en doe veel aan social media.”

Social media

Juist dáár, op social media, wemelt het van de meningen. Sinds Op het Veld op televisie is, wordt er een en ander van haar gevonden. Van haar presentatie, maar ook van kleding, kapsel en tatoeages waarvan ze er drie heeft op haar armen. Ze is anders dan anderen. ,,Dat hoor ik vaker. De tatoeages vallen amper op, maar ik hoef ze niet te bedekken, hoor, van de NOS. Ik hou er natuurlijk wel rekening mee. Als er een volgende komt, zal het geen doodskop zijn in mijn nek, haha”, aldus de presentatrice die haar voorkomen nogal eens verandert. Wat kapsels betreft: de ene keer lang, dan weer kort. Haar kleding koopt ze het liefst bij vintagewinkels. ,,Ik snap dat ik er op televisie anders moet uitzien dan wanneer ik rondloop op festivals. In het begin was het best even zoeken. Wat doe ik aan, wat past bij me, maar we krijgen bij de NOS advies van een stylist. Ik wil graag mezelf blijven.”

Roddelbladen

Volledig scherm © Marlies Wessels Ze keek op van de roddelbladen die plotseling oog hadden voor haar privéleven dat net in rustig vaarwater is gekomen. Vier jaar lang had ze een relatie met voormalig meerkampster Jolanda Keizer, met wie ze ook samenwoonde. ,,We zijn nu bijna een jaar uit elkaar. Dat gebeurde tijdens de vorige sportzomer. Was gelukkig een heel drukke sportzomer. Had ik voldoende afleiding, want ik heb wel eens leukere periodes meegemaakt. Gelukkig zijn we niet helemaal uit elkaars leven verdwenen. Gaan we nog steeds goed met elkaar om en dat is fijn”, bekent de Amsterdamse die niet gemakkelijk verliefd wordt. ,,Kritisch hè”, glimlacht ze.



Ook dát is in Nederland, kennelijk nog steeds, een dingetje: mannen die op mannen vallen en vrouwen op vrouwen. ,,Ik heb er nooit moeite mee gehad. Had geluk met mijn ouders. Toen ik vertelde van mijn eerste vriendinnetje, zei mijn moeder: ‘Leuk! Neem haar een keer mee’. Heel fijn, maar ik besef dat het niet overal zo gaat. Er zijn nog altijd grote verschillen. Tussen randstad en provincie, tussen sport en de creatieve wereld. Het zou tof zijn als er eens een grote sporter opstaat en openlijk uitkomt voor homoseksualiteit. Iemand van het kaliber Sven Kramer of Dafne Schippers,” aldus Rivkah.

