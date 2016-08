Rob Geus door Spaanse politie opgepakt en beboet

,,Ik kon nog net mijn voet tussen de deur zetten, dat heb ik dan ook heel stellig gedaan", zei Rob tegen Shownieuws over de confrontatie die hij aanging. Een paar Nederlandse meiden schakelden het programma Red mijn vakantie in nadat ze ontdekten dat de hoteleigenaar 's nachts hun kamer op kwam. ,,Binnen twintig seconden waren er behoorlijk wat agenten om mij heen en escaleerde het een beetje."



In politiebus gezet

Rob werd uit het hotel gezet en meegenomen door de lokale politie. ,,Ik werd onder redelijke dwang in het busje gezet." Daar was het niet erg comfortabel; de presentator had het warm en zat op een harde stoel. ,,Toen hebben ze volgens mij expres nog een grote ronde gereden om mij nog extra te laten zweten achterin."



Op het politiebureau kreeg Rob een officiële waarschuwing. ,,En ik moest een boete van 150 euro betalen voor dit gedrag. Mochten ze me nog een keer betrappen, dan zou de boete op kunnen lopen tot 30.000 euro."