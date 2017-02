Rob Geus vuurt vragen af op Wilders over ouderenzorg

Geus, bekend van de uitspraak 'Ik word daar niet vrolijk van', behandelt in het verkiezingsprogramma Stem van Nederland het thema ouderenzorg en gaat daarover in gesprek met ouderen en de vertegenwoordigers van politieke partijen in Den Haag.

In een vooruitblik die is vrijgegeven aan deze site is te zien hoe Geus tegen Wilders begint over slechts één verpleegkundige op acht dementerende ouderen. ,,Dat kan niet. Dat moet onze prioriteit worden. Daar krijg je tranen van in je ogen; dat mág niet gebeuren in Nederland'', reageert Wilders.

Volendammer Kees Tol had naar eigen zeggen een kritisch gesprek met Lodewijk Asscher over sociale zekerheid. Hij ontmoette ook Alexander Pechtold en Jesse Klaver.

Andere BN'ers die naar Den Haag werden gestuurd zijn Lucille Werner over criminaliteit, André van der Toorn over immigratie en Patty Brard over gezondheidszorg.